Соседи спасли женщину на пожаре в Усольском районе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

29-летняя женщина пострадала на пожаре в двухэтажном доме вечером 1 октября в поселке Железнодорожном Усольского района. Хозяйку жилья на улице Коммунистической спасли соседи до того, как прибыли сотрудники МЧС. Пострадавшую госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.ю

- На момент прибытия первого подразделения первый этаж дома изнутри был охвачен огнем, существовала угроза соседним строениям, - рассказали в ведомстве. - Причина пожара устанавливается.

Напомним, за прошедшие выходные спасатели Иркутской области ликвидировали 20 пожаров. Причиной 6 из них стало короткое замыкание электропроводки, еще 6 возгораний возникли из-за нарушения правил безопасности при использовании печи, 5 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем, причиной 3 пожаров послужил поджог.

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