В Иркутской области появился штаб по координации помощи семьям мобилизованных

Также можно получить консультацию сразу по горячей линии "122" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о создании штаба по координации помощи семьям мобилизованных и тех, кто участвует в СВО. Они могут рассчитывать на финансовую и юридическую поддержку, задать любой вопрос специалистам и получить ответ. Об этом политик написал в официальном ТГ-канале.

- Штаб возглавит заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Феофановна Вобликова. В зоне ответственности штаба - оперативное рассмотрение проблемных вопросов, сопровождение семей ребят, содействие в получении бесплатной юридической помощи, экстренной психологической помощи. Само собой поддержка в решении бытовых проблем. Аналогичные структуры созданы во всех муниципалитетах, - пояснил Игорь Кобзев.

Напомним, любой мобилизованный по заявке может получить дополнительное снаряжение и единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собака Ника, которую мобилизованный из Иркутска оставил в военкомате, нашла хозяев

История об оставленном животном закончилось хэппи-эндом (подробнее)