Устроившего пожар в лесу с ущербом в 98 млн рублей жителя Иркутской области осудят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело по статье «Повреждение лесных насаждений» в скором времени будет рассматриваться в Иркутском районном суде. Судить будут 49-летнего мужчину, по вине которого в лесах региона разгорелся пожар на площади в 3.4 тысяч гектара, повредилось более 12 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Приангарья и ГУ МЧС России по Иркутской области. Как же вспыхнуло пламя? От непотушенного окурка.

- Это произошло в мае этого года, мужчина находился на заимке в Гороховском участковом лесничестве неподалеку от деревни Тихонова Падь, бросил тлеющее табачное изделие в траву, - говорят прокуроры. - В результате возгорания сухой растительности и под воздействием ветра огонь распространился на земли лесного фонда.

Расследование проводили дознаватели МЧС при сотрудничестве с полицейскими. Стоит отметить, что в Приангарье из-за лесных пожаров возбуждено 41 уголовное дело. Подозреваемые установлены в девяти случаях.

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