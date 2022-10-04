97 молодых семей из Иркутска получили сертификаты на жилье от государства

Деньги выделяют из бюджетов сразу трех уровней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В администрации Иркутска рассказали, что 97 молодых семей получили особый жилищные сертификаты от властей. С их помощью они могут погасить часть ипотеки, суммы покупки жилья или стоимости строительства частного дома. Такая мера соцподдержки возможна в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 – 2024 годы.

- Благодаря участию в муниципальной программе у молодых людей есть возможность улучшить свои жилищные условия. Поддержка оказывается с 2005 года. За этот период более 1700 семей получили соответствующие сертификаты. Подобная практика будет продолжена и дальше, - сообщили в комитете по градостроительной политике администрации Иркутска.

Чтобы получить выплаты, нужно соблюсти несколько условий: возраст до 35 лет, оба - граждане России, есть потребность в жилье и при этом платежеспособность. Финансирование складывается из средств федерального, областного и городского бюджетов.

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