Памятник в честь 95-летия Госпожнадзора установили в Ангарске. Фото: администрация Ангарска

В Ангарске установили памятник в честь 95-летия государственного пожарного надзора. Это скульптура инспектора с маленьким мальчиком - символ защиты детства. Находится сквер у здания пожарно-спасательной части №9. Его обустраивали сотрудники пожарно-спасательного отряда. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В результате у пожарных получился настоящий сквер, в котором стоят скамейки и растет черемуха, а рядом установили якорь – монумент в честь государственной инспекции по маломерным судам, - рассказали в ведомстве. - В планах высадить в сквере хвойные деревья.

На торжественном открытии памятника для горожан с патриотическими песнями выступили кадетские классы МЧС и пожарные. Теперь это новое место отдыха для всех ангарчан.

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