Новый ФАП взамен почти 100-летнего здания возвели в Катангском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Скоро жители села Подволошино Катангского района смогут приходить на прием в новый фельдшерско-акушерский пункт. Для населенного пункта это большое событие, ведь сейчас население - а это примерно 350 человек - получает медицинскую помощь в приспособленном здании, построенном аж в 1925 году.

- Внутри планируют открыть процедурный, прививочный и приемный кабинеты, - прокомментировал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. - Уже закончено благоустройство территории вокруг ФАПа, установлено ограждение, лавочки и контейнерная площадка для мусора.

В ближайшее время в медицинском учреждении установят все нужное оборудование и мебель. В конце года фельдшер начнет принимать пациентов.

Отметим, здание возвели по государственной программе «Развитие здравоохранения Иркутской области». До конца 2022-го в нашем регионе планируется возвести четыре фельдшерско-акушерских пунктов. Еще 27 ФАПов и 15 врачебных амбулаторий построят по регионального проекту модернизации первичного звена здравоохранения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

319 миллионов рублей дополнительно получила Иркутская область из федерального бюджета на обновление медучреждений. Так, 210 миллионов потратят на возведение шести врачебных амбулаторий (это будут модульные конструкции), а еще 109 миллионов - на оборудование для ФАПов и амбулаторий.