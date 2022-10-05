В Минздраве прокомментировали сокращение 30 работников больницы Ангарска

Всем, кого сократят, предложили свободные вакансии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области объяснили ситуацию, которая сложилась в Ангарской городской больнице. Местные жители говорили о том, что там уволили сразу 100 человек. Однако, это оказалось неправдой. В ведомстве заявили, что 21 сентября вышел приказ о новом штатном расписании, который подразумевал сокращение административно-хозяйственного персонала вместе с дублирующими должностями.

- Медицинскому персоналу по дублирующим должностям, которые подлежат сокращению, предложены все свободные вакансии. Сотрудники, которые не захотят перевестись на вакантные должности будут сокращены. Под сокращение попадает менее 30 человек. Выплаты работникам, подлежащим сокращению, будут произведены за счет всех источников финансирования. Отмены стимулирующих выплат не производилось, - рассказали в Минздраве Приангарья.

Отметим, ранее в Братске сложилась напряженная ситуация вокруг известия о мобилизации единственного в районе хирурга-онколога. Однако его быстро заменили другими специалистами, поэтому пациенты не остались без профессионала.

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