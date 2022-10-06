Коронавирус за сутки подтвердился у 364 жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Актуальной статистикой по заболевшим COVID-19 утром 6 октября поделились в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. С начала пандемии число случаев заражения инфекцией возросло до 345 255. Диагноз за сутки подтвердился у 364 человек, сообщают в пресс-службе ведомства.

- Успешно справились с болезнью в Приангарье 333 747 жителей, - отмечают специалисты.

За все время коронавирус забрал жизни 8777 человек, трое из них умерли накануне. Причиной 832 (+2) летальных случаев стали сопутствующие COVID-19 заболевания.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики инфекции является вакцинация. Рекомендуем посетить прививочные кабинеты и сделать прививку.

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