«Курс молодого бойца» приглашают пройти жителей Шелеховского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Шелеховского района приглашают пройти «курс молодого бойца». В качестве преподавателей выступят ветераны боевых действий и бойцы-участники СВО. Единственный критерий по отбору обучающихся - возраст. Он не должен быть меньше 18 лет. Первый мастер-класс состоится днем 8 октября. Об этом сообщают в пресс-службе районной администрации.

- Целью проекта является организация физической и моральной подготовки для тех, кто хочет освоить первичные навыки по военной подготовке или возобновить свои знания, - отметили в администрации Шелеховского района.

Для всех желающих в рамках курса проведут мастер-классы по оказанию первой помощи в боевых условиях, подготовки аптечки, топографии и ориентированию на местности, тактической и огневой подготовке, химзащите и распознаванию мин-ловушек.

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