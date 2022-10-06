Бездомную собаку с опасной опухолью спасли в иркутском питомнике. Фото: питомник К9

На одной из улиц поселка Грановщина Иркутского района люди заметили бродячего пса с огромной шишкой на передней лапе. Они боялись, что животное может погибнуть на улице без помощи медиков, и отвезли его в госпиталь при питомнике К9, где четвероногому сделали рентген. Диагноз ветеринаров - злокачественная опухоль остеосаркома. Об этом рассказали в социальных сетях питомника.

- Решено было прибегнуть к радикальному методу - ампутации. Это дает шанс собаке жить долго, хоть и на трех лапах, - отмечают специалисты.

При этом пес отличился нежным и ласковым нравом. Желающих помочь бедняжке легче перенести реабилитацию, просят приносить в госпиталь хорошего корма. Однако пойти быстрее на поправку пациенту поможет ветеринарная послеоперационная диета в консервах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Иркутской области рассказал, когда закончится обучение мобилизованных. (подробности)

Трехцветную дворняжку Лили из иркутского приюта «удочерила» семья из Токио. Бездомную собаку из приюта в Иркутске забрала семья из Японии. (подробности)