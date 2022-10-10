В Иркутской области доля женского населения перевалила за 54% к 2022 году

Также в регионе увеличилось количество сельских жителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Иркутскстата, к 2022 году в Иркутской области стало проживать гораздо больше женщин, чем десять лет назад. Сейчас, если обозначить доли мужской и женской численности в процентах, женщины занимают 54% от доли населения, а мужчин - 46%. Это стало ясно после Всероссийской переписи населения.

- Перекос в пользу женщин больше всего проявился в Усолье-Сибирском, где ощущается дефицит рабочих мест. Быстро развивающийся Жигаловский район – единственный муниципалитет Приангарья, где в численности населения преобладают мужчины, - объяснили в ведомстве.

В Приангарье проживают 1088,5 тысячи мужчин и 1281,6 тысячи представительниц прекрасного пола.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что выплаты мобилизованным в Иркутской области начнутся на этой неделе. Указ губернатора региона Игоря Кобзева о назначении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей призванным на военную службу был подписан 23 сентября.

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