Выплаты мобилизованным в Иркутской области: когда начнутся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Указ губернатора региона Игоря Кобзева о назначении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей призванным на военную службу был подписан 23 сентября. Резервисты, отправившиеся в военно-учебные центры, все еще ждут получения единовременной выплаты. Как рассказал в своем ТГ-канале глава Приангарья, ждать осталось недолго. Выплаты мобилизованным в Иркутской области начнутся на этой неделе.

Выплаты мобилизованным в Иркутской области: когда начнутся

- Совместная работа специалистов минсоцразвития области во взаимодействии с военным комиссариатом и представителями воинских частей позволит уже на следующей неделе производить выплаты, - поделился Игорь Кобзев в воскресенье.

Так, выплаты мобилизованным в Иркутской области начнутся уже на этой неделе. Но это не единственные пункты, по которым отчитался политик. Глава региона сообщил, что последние две недели были непростыми. Частичная мобилизация прибавила новых задач. Игорь Кобзев отметил, что делает все возможное, чтобы создать в военно-учебных пунктах, где есть мужчины из Иркутской области нормальные условия – проверяет, где спят ребята, какой у них рацион.

На этой неделе у ребят начнется учебный процесс, боевое слаживание. Стоит отметить, губернатор Иркутской области добился, чтобы в военно-учебных центрах работали и наши медики. Так, в Юрге врачи выявили 17 человек с заболеваниями категории «Д». Возможно, их признают негодными к военной службе – подробности здесь.

Еще один вопрос, который волнует мобилизованных и их семьи – это, конечно, выдача дополнительного снаряжения.

- Обязательства, которые взяли на себя, выполним. По нашим оценкам, начнем выдавать с 16 октября, - заверил Игорь Кобзев.

Кстати, накануне в работу с мобилизованными начали включаться главы муниципальных образований. Губернатор отметил, что мэры районов должны адресно помогать семьям тех, кого призвали на службу.

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