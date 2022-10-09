17 мобилизованных из Иркутской области в Юрге могут признать негодными к службе

17 мобилизованных из Иркутской области могут признать негодными к военной службе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные жители Иркутской области все еще проходят подготовку в военно-учебных центрах в разных городах страны. Прибывших резервистов в таких пунктах также осматривают врачи. Так, накануне во время одной из своих поездок в воинскую часть в Юрге, губернатор Приангарья Игорь Кобзев узнал, что у 17 мобилизованных наших земляков обнаружены заболевания категории «Д». Возможно, их признают негодными к несению военной службы.

- Окончательное решение примет военно-врачебная комиссия, - отметил глава региона.

В Юрге работают и врачи из Иркутской области. При необходимости они смогут экстренно оказывать первичную помощь. Всего в тот день с жалобами на здоровье к медикам обратились 80 человек.

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