Вице-спикер Заксобрания Иркутской области призвала "ужать" расходы на Новый год

В регионе создали центры помощи семьям мобилизованных и участников спецоперации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-спикер Заксобрания Иркутской области Лариса Егорова в официальном ТГ-канале призвала региональные власти оптимизировать расходы на новогодние гуляния и декорации. В бюджете уже рассчитали траты на традиционное празднование, однако сейчас, во время СВО, есть более важные проблемы.

- Считаю необходимым скорректировать бюджеты Иркутска и Иркутской области на 2022 год с целью оптимизации расходов на проведение массовых праздничных мероприятий. Все высвобожденные в результате экономии средства должны быть направлены на что-то действительно нужное. Например, на поддержку военнослужащих и их семей. Уверена, что большинство жителей Приангарья отнесутся к моему предложению с пониманием, - написала Егорова.

При этом политик отметила, что не призывает к полной отмене праздника. Однако расходы можно сократить достаточно безболезненно для населения. Отметим, с такими же настроениями выступили как политики, так и жители разных регионов России. Например, Ставропольского края.

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