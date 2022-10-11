202 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье растет число заболевших коварной инфекцией. Так, за сутки подтверждено 202 случая заражения коронавирусом, за все время - 346 549. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8780 (+1) летальных случаев, 834 (+1) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом справились с новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии 335 485 человек.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Чтобы снизить риски заражения, рекомендуем надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук.

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