Еще 219 жителей Иркутской области заболели COVID-19 в минувшие сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 12 октября, в Приангарье официально подтверждено 346 768 случаев новой коронавирусной инфекции. Еще 219 жителей региона заболели в минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8782 (+2) летальных случая, 835 (+1) пациентов скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

При этом успешно справились с коварной инфекцией 335 916 человек.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Рекомендуем посетить прививочные кабинеты и сделать прививку, а также надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук.

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