В 2022 году автобусный парк Иркутска расширился на 42 новых большие машины

Город получил низкопольные автобусы для маломобильных граждан Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в 2022 году на маршруты общественного транспорта выйдут 42 больших автобуса фирм "НЕФАЗ" и "ПАЗ". Это машины повышенной вместимости, которые также оборудованы для маломобильных жителей города. В сентябре в работу уже пустили 34 автобуса, остальные придут чуть позже. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- Сразу после окончания процесса сборки транспорт отправился в Иркутск. Он выйдет на маршруты города после оформления всех необходимых документов и постановки на учет в ГИБДД, - заявил глава департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию мэрии Анна Дудкевич.

Машины "НЕФАЗ" являются низкопольными. Это удобно для пенсионеров, которые не могут ступать на землю с слишком большой высоты, и инвалидов.

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