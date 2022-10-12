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Общество12 октября 2022 11:33

В 2022 году автобусный парк Иркутска расширился на 42 новых большие машины

Это рекордное количество единиц поставок подобных больших автобусов за последние несколько лет
Дарья БОЛЕСОВА
Город получил низкопольные автобусы для маломобильных граждан

Город получил низкопольные автобусы для маломобильных граждан

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в 2022 году на маршруты общественного транспорта выйдут 42 больших автобуса фирм "НЕФАЗ" и "ПАЗ". Это машины повышенной вместимости, которые также оборудованы для маломобильных жителей города. В сентябре в работу уже пустили 34 автобуса, остальные придут чуть позже. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- Сразу после окончания процесса сборки транспорт отправился в Иркутск. Он выйдет на маршруты города после оформления всех необходимых документов и постановки на учет в ГИБДД, - заявил глава департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию мэрии Анна Дудкевич.

Машины "НЕФАЗ" являются низкопольными. Это удобно для пенсионеров, которые не могут ступать на землю с слишком большой высоты, и инвалидов.

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