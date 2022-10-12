На четырех участках на объездной Ново-Ленино в Иркутске поменяют асфальт

В 2022 году восстановят 18 участков дорог Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на четыре участках на объездной Ново-Ленино проводят дорожные работы. Здесь должны полностью заменить покрытие, а также установят бордюры. Ремонт делают в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом рассказали в мэрии областного центра.

- Изначально планировали отремонтировать один участок дороги – 500 метров. Затем включили еще три – каждый по 200 метров. Все они находились в плохом состоянии. Подрядные организации уже приступили к их ремонту. Таким образом, в этом году восстановим около 1,2 километра дорожного полотна на объездной Ново-Ленино, - заявил глава департамента дорожной деятельности и транспорта мэрии Иркутска Денис Комаров.

В 2022 году в областном центре должны отремонтировать 18 участков разных дорог во всех округах города. Общая протяженность нового покрытия достигнет 20 километров.

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