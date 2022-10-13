Жительница Иркутска квартирой рассчиталась за долг в 3,4 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Иркутска взяла в долг у знакомого деньги, которые не вернула в установленный срок. Тогда мужчина обратился в суд. Было вынесено решение о выплате кредитору 3,4 миллионов рублей, но сибирячка вновь не исполнила свои обязанности. Исполнительный лист поступил в Правобережное отделение судебных приставов Иркутска ГУФССП России по Иркутской области, сообщают в пресс-службе ведомства. Специалист принял решение арестовать жилье иркутянки и выставить его на торги.

- Квартира в Октябрьском районе столицы Приангарья площадью 43 кв. м., которая на праве собственности принадлежала неплательщику, реализована на публичных торгах за 3,9 млн рублей. 3,4 млн рублей перечислены взыскателю, - рассказал судебный пристав-исполнитель отделения Ирина Толмачева.

Оставшиеся судебные приставы вернули хозяйке проданной квартиры.

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