Администрация Иркутска показала, как проходит реконструкция кинотеатра «Марат». Фото: администрация Иркутска

В администрации Иркутска рассказали и показали, как проходит реконструкция кинотеатра «Марат». Здание находится на улице Рабочего Штаба. В этих стенах запланировано открытие муниципального культурно-досугового центра с краеведческой библиотекой, бесплатным доступом в Интернет, картинной галереей, залов для занятий хореографией, художественным, музыкальным творчеством. При этом обучаться здесь смогу как дети. так и взрослые. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии областного центра.

В этих стенах запланировано открытие муниципального культурно-досугового центра. Фото: администрация Иркутска

Здесь будут заниматься и дети, и взрослые. Фото: администрация Иркутска

- В этом районе мало объектов культуры, - отметил председатель городской Думы Юрий Коренев. - В основном вся инфраструктура расположена в центре города и других территориальных округах. Было принято решение реконструировать бывший кинотеатр «Марат». Несколько поколений проводили здесь время. Жители переживали за судьбу этого здания. Подрядчик активно взялся за работу. Уверен, что ремонт завершат в указанные сроки.

Заканчиваются работы по демонтажу. Фото: администрация Иркутска

Сейчас к концу подходят работы по разбору шахты лифта и лестницы, демонтажу крыши. Также подрядная организация начала возведение перегородок. До конца года будут смонтированы внутренние сети водоснабжения, канализации, электрики и вентиляции.

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