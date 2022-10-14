29 воинских захоронений восстанавливают в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

В Приангарье продолжаются запланированные в этом году работы по восстановлению 29 воинских захоронений. К концу октября приведут в порядок 19 могил участников Великой Отечественной войны, а также действий в Афганистане и Чечне на Русско-Амурском кладбище Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Работы идут в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». В этом году из федерального, областного и местного бюджетов на это выделено 4,6 млн рублей, - отметили в правительстве региона.

Десять воинских захоронений уже восстановлены на Свердловском кладбище областного центра.

Напомним, Иркутская область стала участником программы в 2020 году. По ней до конца 2024 года в регионе восстановят более 150 могил. Заявки подают администрации муниципалитетов. При этом начать работы нельзя без разрешения родственников.

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