Землетрясение 14 октября не принесло разрушений в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В региональном МЧС рассказали о последствиях землетрясения в Иркутской области 14 октября. По словам сотрудников ведомства, объекты из-за подземных толчков не пострадали.

- По сообщениям, поступающим от единых дежурных диспетчерских служб районов Иркутской области, разрушений нет, системы жизнеобеспечения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в 8:54 14 октября в Приангарье и Бурятии были зафиксированы подземные толчки продолжительностью в несколько секунд. Землетрясение зарегистрировано с магнитудой 5.6-5.9 ( в зависимости от территории), энергетический класс составил 14.5, эпицентр был в районе города Бабушкин, в акватории Байкала - в 60 километрах от Листвянки, в 90 километрах от Иркутска. Толчки в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах были 3-5 баллов. Пока сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.

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