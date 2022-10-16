Пожар в гаражах площадью более 1000 квадратов произошел в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Достаточно серьезный пожар на площади более 1000 квадратов разгорелся днем 16 октября, в воскресенье, в гаражном боксе на улице Энгельса в г. Усть-Илимске. Подробности ЧП сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Гаражный бокс размером 120х9 м, разделен на 15 гаражей, железобетонные плиты, перекрытия каменные, - охарактеризовали спасатели место, где произошел пожар. - На момент прибытия первого подразделения 51 ПСЧ горел утеплитель кровли по всей площади.

Однако при всем при том, помещения, в котором находились автомобили, достаточно надежные. Благодаря этому из них смогли вывести 8 машин, ни одна из них не пострадала. Общая площадь территории, которую охватил пожар, достаточно большая - 1080 квадратных метров. На месте ЧП работали четыре пожарных расчета.