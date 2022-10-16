Тангуйскую больницу построят под Братском к ноябрю 2023 года.

Тангуйскую участковую больницу строят по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Из федерального бюджета на эти цели выделено 568,7 млн рублей, из областного - 31,3 млн. рублей. Аварийные здания поликлиники и больницы разобрали. Подробности о ходе строительства сообщаются в официальном аккаунте губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

- По условиям контракта с подрядчиком больница должна быть построена до 15 ноября 2023 года, - отмечает глава региона. - Сейчас на объекте завершены подготовительные и земляные работы, строители утепляют монолитные плиты и балки на первом блоке. Нужно заменить иностранное оборудование на российское и увеличить скорость строительства.

Планируется, что больничный комплекс, который будет обслуживать 8 тысяч жителей самого Тангуя и десятка окрестных деревень, будет оснащен современной техникой. В его составе будет поликлиника на 100 посещений в смену, больница и пост скорой помощи.