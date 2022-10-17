Продолжение частичной мобилизации в Иркутской области. Объявлен дополнительный набор Фото: Алексей ФОКИН

Продолжение частичной мобилизации в Иркутской области объявил заместитель военного комиссара региона Александр Лускань. Это связано с решением Генштаба о предоставлении отсрочки для отцов троих детей в возрасте до 16 лет. Во время прямого эфира в социальных сетях замвоенкома сообщил, что многодетных мужчин могут вернуть домой из военно-учебных центров в Юрге, Новосибирске и Шилово. При этом решение будет приниматься в каждом случае индивидуально.

Продолжение частичной мобилизации в Иркутской области

- Нужно понимать, что подразделения должны штатно иметь определенную численность, - отметил заместитель военного комиссара Иркутской области. - В случае, если некоторые мобилизованные вернутся домой, то будет необходимо восполнять «потери». То есть численность будет наращиваться в рамках частичной мобилизации.

В какие сроки будет проходить продолжение частичной мобилизации в Иркутской области, пока неизвестно. Напомним, губернатор Игорь Кобзев также сообщил о необходимости возврата единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей в случае, если мобилизованных из военно-учебного центра вернут домой. Однако подобных случаев еще не было.

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