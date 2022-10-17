Бронь при частичной мобилизации в Иркутской области имеют работники 26 предприятий Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перечень предприятий, работники которых имеют право на бронь при частичной мобилизации в Иркутской области, расширен до 26 позиций. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях 17 октября сообщил заместитель военного комиссара региона Александр Лускань.

Бронь при частичной мобилизации в Иркутской области

- В Иркутской области на данный момент 26 организаций, сотрудники которых не попадают под частичную мобилизацию, - отметил Лускань. - Теперь это не только оборонно-промышленный комплекс страны, но и те предприятия, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности. Считаю, что необходимо находить золотую середину, чтобы сохранить работоспособность экономики и выполнить поставленные Минобороны задачи. Существует ряд моментов, который вызывает определенные сложности.

Напомним, ранее сообщалось, что право на бронь при частичной мобилизации в Иркутской области имеют работники Иркутского авиационного завода, а также Иркутского релейного завода и Института солнечно-земной физики СО РАН.

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