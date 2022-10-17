Мэр Иркутска встретился с мобилизованными в Кемеровской и Новосибирской областях

У градоначальника попросили берцы и зимние костюмы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Иркутска Руслан Болотов приехал в учебные части в Кемеровской и Новосибирской областях, где проходят обучение мобилизованные из Приангарья. Недавно сюда доставили грузы с вещами, которые собрали волонтеры, муниципалитеты и родные мобилизованных. Мэр спросил, нужно ли им еще что-то. Об этом сообщили в администрации города.

- Гуманитарная помощь, которую собрали и направили бойцам наши иркутяне, была выдана на воинские подразделения. Распределением занимаются командиры. Такие вещи, как спальники, пойдут в основной выдаче. Никто не останется без помощи! То, что кому-то чего-то не хватило в первый день, не говорит о том, что человек был забыт или будет забыт в будущем. Адресная работа будет продолжена, - заявил Болотов.

Выяснилось, что мобилизованным еще потребуются берцы, тактические костюмы на холодную погоду и другие вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продолжение частичной мобилизации в Иркутской области. Объявлен дополнительный набор

Продолжение частичной мобилизации в Иркутской области объявил замвоенкома региона (подробнее)