Найденную в парке сухопутную черепаху выхаживают сотрудники Иркутского зоосада. Фото: Иркутский Зоосад

Кормить приходилось насильно. В Иркутском Зоосаде выхаживают найденную в парке сухопутную черепаху. Ее зоологам принесли иркутяне, которые обнаружили рептилию еще летом во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- У своих спасителей среднеазиатская сухопутная черепаха прожила несколько месяцев и лишь недавно переехала в Зоосад, - говорят в зоопарке. - Несмотря на достойный уход, который осуществляли нашедшие рептилию люди, она до сих пор находится в нестабильном состоянии и очень медленно набирает вес. Из-за долговременного неправильного питания и нехватки витаминов у животного деформирован панцирь.

Но, жизнь у черепашки постепенно налаживается. Карантин прошел, теперь она переехала к своим сородичам. Как считают специалисты, этот случай – показатель безответственного отношения людей к животным.

- Черепаху либо потеряли, либо выбросили, - считают в Зоосаде. – Еще раз просим все, прежде, чем завести домашнего питомца, оцените все плюсы/минусы его появления, а также создайте благоприятные условия для его жизни. В случае с черепахами – это террариум с ультрафиолетовой лампой и подходящим грунтом, чтобы когти рептилии стачивались.

Рацион домашних любимцев также должен быть сбалансирован. Им нужны витамины и минералы. При хорошем уходе черепахи этого вида могут прожить до 50 лет.

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