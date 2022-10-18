В Иркутской области ищут пропавшего 12 августа жителя Усолья-Сибирского

На вид пропавшему 40-45 лет Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области попросили содействия от жителей региона в поисках 40-летнего жителя Усолья-Сибирского. Он ушел из дома 12 августа и больше не выходил на связь. Обеспокоенные родственники забили тревогу, мать мужчины пошла в полицию с заявлением о пропаже. Сейчас правоохранительные органы проводят поиски.

- Приметы: на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая. Был одет: в черные кроссовки, трико, футболку и мастерку серого цвета, - пояснили в ведомстве.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении пропавшего, нужно сообщить по телефонам: 89086513290, 8(39543) 6-29-66 или 02 (102 – с любого сотового оператора связи). Мужчину зовут Степан Александрович.

Ранее "КП-Иркутск" писала об окончании поисков автопутешественника. Он пропал после ДТП, которое произошло в Иркутской области. Выехал он из Санкт-Петербурга в Хабаровск.

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