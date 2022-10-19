9 сирот-выпускников школ Иркутской области получили по 50 тысяч рублей в 2022 году Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей в этом году получили девять сирот-выпускников школ Иркутской области. Эта мера социальной поддержки была оказана жителям Тайшета, Иркутска, Бодайбо, Киренска, Саянска, Иркутского, Усть-Илимского и Баяндаевского районов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Единовременная выплата в 50 тысяч рублей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным медалью «За особые успехи в учении», была установлена областным законодательством в 2007 году, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Всего с 2008 года выплату получили 145 детей на сумму более 7,25 миллиона рублей.

Напомним, что выплата носит заявительный характер. Для ее получения опекуну необходимо обратиться в территориальные управления социальной защиты населения Иркутской области.

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