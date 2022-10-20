Дома на 9 улицах Иркутска остаются без света из-за аварии на сетях Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

В Иркутске продолжают устранять последствия аварии на сетях, которая произошла 20 октября в 9:28. Без света в квартирах остались жители Октябрьского и Куйбышевского районов. Спустя час электроснабжение большей части потребителей было восстановлено. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

- Без напряжения остаются несколько домов на улицах 4-я Советская, 6-я Советская, Депутатская, Карла Либкнехта, Лазарева, Пискунова, Трилиссера, Трудовая, Трудовой. Проводятся работы по переводу нагрузки на другие центры питания, - рассказали в пресс-службе компании.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения 13:00.

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