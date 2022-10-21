Ж/д переезд закрыли в Черемхово 21 октября Фото: архив "КП"

Внимание, автомобилисты! В городе Черемхово в Иркутской области сегодня, 21 октября, с девяти утра закрыт железнодорожный переезд. Причина – проведение в пятницу там ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Приангарья.

- Работы должны успеть завершить сегодня же, - говорят специалисты. – Обещаем, автомобильное движение будет восстановлено в 19.00 по местному времени.

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