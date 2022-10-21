Разлив нефтепродуктов произошел в Ершовском заливе Иркутского водохранилища. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Ершовском заливе Иркутского водохранилища очевидцы заметили странную пленку на водной поверхности и запах. Специалисты подтвердили, что в акватории Ангары произошел разлива нефтепродуктов. Проводится проверка. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Работниками природоохранной прокуратуры к проверке привлечены должностные лица органов контроля и МЧС, филиала «Востсибрегионводхоз», муниципальных органов, - отметили в ведомстве. - Организован отбор проб, производится определение вида загрязняющего вещества.

Ситуация находится под контролем природоохранной прокуратуры.

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