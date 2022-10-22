На трассе "Сибирь" в Усольском районе большегруз с прицепом опрокинулся в кювет

Фото: ГИБДД Иркутской области

В Госавтоинспекции Иркутской области сообщили об аварии, которая произошла вечером 21 октября. На трассе "Сибирь" под селом Мальта в Усольском районе опрокинулся грузовик. Большегруз был составным, то есть вез прицеп с грузом. По неизвестной пока причине он опрокинулся в кювет.

- 47-летний мужчина, управляя составным транспортным средством, допустил опрокидывание прицепа с грузом в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, движение не ограничено. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Фото: ГИБДД Иркутской области

Ранее в ГИБДД Иркутской области рассказывали о начале проверки по факту автоаварии с маршрутным такси в Иркутске. Легковушка врезалась в автобус, когда совершала маневр. В результате пострадала 52-летняя пассажирка маршрутки, ей оказали первую медицинскую помощь.

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