МЧС: самолет Су-30 упал в частном секторе в Иркутске. Фото: Борис Реуцкий, предоставлено КП

Самолет Су-30 упал в черте города в Иркутске вечером 23 октября. Авиакатастрофа произошла в частном секторе. Горит деревянный жилой дом на площади в двести квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Крушение произошло в микрорайоне Ново-Ленино, в Советском переулке, - говорят спасатели.

По данным МЧС региона, самолет упал во время испытательного полета. На месте уже работают все экстренные службы: пожарно-спасательные подразделения и другие.

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