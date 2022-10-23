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Происшествия23 октября 2022 12:47

ОАК:Су-30 в Иркутске упал во время приемо-сдаточного полета

«Объединенная авиастроительная корпорация» сообщила, что создана комиссия по расследованию причин крушения Су-30 в Иркутске
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
Крушение самолета Су-30 в Иркутске.

Крушение самолета Су-30 в Иркутске.

Примерно в 17.30 по местному времени в Иркутске рухнул истребитель Су-30СМ. Самолет упал на жилой дом в Ново-Ленино, по уточненным данным никто из жителей чудом не пострадал. В деревянном доме на момент крушения самолета никого не было.

Погиб экипаж, два опытных пилота.

- Для расследования происшествия будет создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов, - сообщили в «Объединенной авиастроительной корпораци»

Специалисты устанавливают степень ущерба.

- Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами, - добавили в пресс-службе.

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