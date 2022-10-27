Первые 12 гидов Иркутской области получат аттестаты Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приангарье первые 12 экскурсоводов и гидов-переводчиков получат первые аттестаты. Все они успешно сдали экзамены. Вместе с аттестатами им вручат нагрудные идентификационные карточки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Получение аттестатов необходимо всем, заминающимся экскурсиями или работающими гидами, так как с июля следующего года они будут вправе оказывать услуги туристам только при условии успешной сдачи квалификационных экзаменов и получения соответствующей «корочки».

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