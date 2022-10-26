Октябрь возомнил себя маем. Багульник зацвел в Иркутской области в конце октября

В Прибайкалье в октябре цветут цветы. Фото Натальи Оловянниковой, предоставлено ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

«Вот это да! Цветет!» - такой восторг у инспекторов Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника вызвали ярко-розовые цветы рододендрона даурского, известного в народе как багульник. Хотя сибиряки и называют его так по ошибке, ведь он - рододендрон.

Зацветающий ранней весной одним из первых кустарников в Приангарье снова радует своими распустившимися бутонами.

- Растение покрылось цветами преимущественно на солнечных участках местности, - рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Самих цветов не так много, как весной, но тем не менее они есть.

А случилось это все из-за того, что октябрь возомнил себя маем. В Приайкалье стоит теплая погода. В среднем, по данным инспекторов, с начала второго осеннего месяца в нацпарке и заповеднике дневные температуры держатся около + 7 градусов. Ну чем не весна? Видимо так и решили кусты рододендрона даурского и выпустили цветы.

Кстати, сами специалисты не считают это чем-то из ряда вон выходящим. Редко, но все же такое случается.

- Так обычно происходит при затяжной и теплой осени, причем не только с рододендроном даурским, но и, например, с шиповником, черемухой или рябиной, - рассказали в Прибайкальском нацпарке.

Читайте также:

На Байкале будут "ловить" молнии. Рассказываем, зачем. Ученые из Иркутска создали приборы для отслеживания грозы (подробности)

Две пары из Иркутска впервые отобрались на Кубок России по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования пройдут 18 ноября в Москве (подробности)

Городские легенды и немного мистики. 8 ярких граффити украсили Иркутск этой осенью. Рассказываем, где полюбоваться новыми рисунками (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08