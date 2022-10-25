Две пары из Иркутска впервые отобрались на Кубок России по акробатическому рок-н-роллу. Фото: Кристина БЕЛОВА

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу накануне завершился в Томске. В спортивном комплексе «Юпитер» собралось более 250 сильнейших спортсменов СФО. Танцоры Приангарья впервые выступали на престижном турнире. Об этом КП-Иркутск рассказала руководитель отделения Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России по Иркутской области Кристина Белова.

- Действительно на турнире СФО выступали впервые, призовых мест сразу занять не получилось, - говорит Кристина Белова. – Однако у нас есть отличные новости – два пары из Иркутска прошли отбор на Кубок России.

Так, иркутские ребята будут выступать в возрастной категории до 14 лет 18 ноября в Москве. Стоит отметить, что детская секция для занятий акробатическим рок-н-роллом открылась в областном центре не так давно – в 2017 году. Для юных спортсменов это настоящий успех.

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