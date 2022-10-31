Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Госавтоинспекции региона вновь поделились статистикой произошедших за минувшую неделю автоаварий. Так, с 24 по 30 октября на дорогах Приангарья было зарегистрировано 40 ДТП, в которых 6 человек погибли, еще 48 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С участием нетрезвых водителей зарегистрировано 3 аварии, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил проезда пешеходного перехода (11); несоответствие скорости конкретным условиям движения (5); выезд на полосу встречного движения (3);

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