Должник по алиментам прятался в шкафу от приставов в Иркутской области Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

"Битва" с судебными приставами развернулась в одном из домов в Чунском районе. Дело в том, что появление людей в форме не понравилось жене должника по алиментам. Чтобы не расставаться с деньгами любимого, она стеной встала между сотрудниками УФССП и шкафом...в котором в это время прятался горе-отец. Сопровождалась борьба криками и матом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

- В связи с этим, в отношении гражданки и гражданина составлены протоколы за административные правонарушения, предусмотренные ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов), - рассказали в ведомстве.

Вскоре мировой судья огласит размер штрафа для буйной пары из Чунского района.

К слову, сами судебные приставы отметили, что подобные ситуации, к сожалению, встречаются в их практике очень часто.

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