Добровольцы наравне с мобилизованными получат по 100 тысяч рублей в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Добровольцы, проходящие подготовку в военно-учебных центрах, как и мобилизованные, получат по 100 тысяч рублей. Эту информацию подтвердил Игорь Кобзев в ходе пресс-конференции, которая состоялась в онлайн режиме 1 ноября. В настоящее время губернатор Иркутской области находится в рабочей поездке в Усть-Куте.
- Нет различия между добровольцами и мобилизованными по повестке, - отмечает Игорь Кобзев. - Все они имеют право на получение единовременной выплаты.
Напомним, средства начали направлять мобилизованным жителям Приангарья 11 октября. По поручению губернатора региона, списки включенных в состав части актуализировали. Для этого в сотрудники министерства соцразвития и военного комиссариата Иркутской области выезжали в военно-учебные центры.
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