В Ангарске водитель такси погиб при столкновении с пассажирским автобусом

Сейчас полиция пытается понять причины автоаварии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

1 ноября в Ангарске на улице Чайковского произошло страшное ДТП: водитель такси столкнулся с пассажирским автобусом, в котором было 32 человека. Известно, что именно Nissan Sunny допустил наезд на служебный транспорт, который стоял в попутном направлении на перекрестке.

- В результате аварии 33-летний водитель легкового автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью. Его 20-летний пассажир госпитализирован. Автобус перевозил работников одного из предприятий города, - рассказали в МВД Иркутской области.

По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить, по каким причинам произошло столкновение.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что полицейским Приангарья удалось поймать сбежавшего с места аварии водителя. Он насмерть сбил женщину-пешехода, как позже объяснил, просто не заметил ее в темноте на дороге.

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