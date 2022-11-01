В Тайшете 1 ноября сняли ограничения движения под путепроводом после ремонта

Через некоторое время грузовики тоже смогут проехать по дороге. Фото: администрация Тайшета

В администрации Тайшета сообщили, что теперь легковые автомобили могут проезжать под отремонтированным путепроводом. Ограничения сняли 1 ноября в 16:00. При этом машины тяжелее 5 тонн проехать все еще не смогут.

- Под путепроводом организовано реверсивное движение. Для регулирования установлены соответствующие знаки и временный светофор. Скорость движения ограничена до 20 км/ч, - рассказали в мэрии.

Сейчас подрядчик должен закончить оставшиеся работы под путепроводом, после этого уже можно будет открыть движение и для большегрузов.

Ранее "КП-Иркутск" писала о смертельной аварии в Ангарске, которая произошла 1 ноября. Водитель такси врезался в пассажирский автобус, в котором было 32 человека. Таксист погиб на месте из-за травм, его 20-летний пассажир остался жив. Полиция проводит проверку.