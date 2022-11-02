Раненного в Усть-Илимске военкома перевели из реанимации в обычную палату Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Раненного в Усть-Илимске военного комиссара Александра Елисеева перевели из реанимации в обычную палату. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- О том, как долго пациенту понадобится присмотр врачей, сказать сложно. Травмы тяжелые, однако состояние оценивается как стабильное, - рассказали в минздраве региона.

Напомним, стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла 26 сентября. 25-летний мужчина из огнестрельного оружия ранил военкома, после чего подозреваемого сразу же задержали сотрудники Росгвардии. Против сибиряка возбудили уголовное дело сразу по двум статьям, одна из которых «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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