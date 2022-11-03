Губернатор Иркутской области призвал муниципалитеты включаться в программу капремонта школ Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Иркутской области призвал муниципалитеты включаться в программу капремонта школ. Приводить в порядок образовательные учреждения будут в 2026 году. Подготовить необходимые документы должны девять муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Документы должны быть готовы до 1 апреля следующего года, - отмечают власти. – Участвовать будут города Бодайбо, Зима, Саянск, Усть-Кут, Тулун, районы Балаганский, Боханский, Казачинско-Ленский, Качугский, Ольхонский.

Стоит отметить, что за два года в Приангарье отремонтируют около шести десятков школ благодаря программе «Модернизация школьных систем образования». На каждый объект выделяют около 125 миллионов рублей. Потратить их также следует на обновление материально-технической базы. Заявка от региона на 2024 и последующий год подана на рассмотрение в Министерство просвещения России.

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