Студенты Забайкалья начали шить балаклавы и носилки для участников спецоперации

Ткань приходится закупать самим из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во многих регионах России поддерживают мобилизованных и участников специальной военной операции разными способами. Особенно в работу включились волонтеры. А в Забайкальском крае - еще и студенты факультета культуры и искусств ЗабГУ, которым помогают в том числе и преподаватели. Они сели за швейные машинки, чтобы сделать балаклавы, плащ-палатки, подшлемники и другие вещи. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

Студенты решили помочь волонтерам, которые не справляются с объемом работ. Далеко не все умели пользоваться швейной машинкой, но молодые люди действуют в команде: кто умеет шить, учит других и берет на себя серьезную часть работы; кто только учится - делает чуть меньше; те, кто совсем не умеет обращаться с аппаратом, делают наметку и другую работу.

Деньги на ткань собирают сами, заказывая ее из столицы. За несколько дней студентам и педагогам удалось сделать тысячу балаклав.

Отметим, сейчас в нескольких регионах России наблюдается дефицит подобной экипировки в военных магазинах. Особенно сложно приходится "частникам", а не "сетевикам".

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