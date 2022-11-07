Наркомана-рецидивиста из Бурятии осудили на 3,5 года колонии строгого режима в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле текущего года жителя Бурятии поймали на железнодорожном вокзале Иркутска с наркотиками. Растения для их создания он собрал в Иволгинском районе, а после привез уже готовое "зелье" в Приангарье. Однако продавать его мужчина не собирался, а хранил для себя. Транспортный полицейские изъяли у задержанного 37 граммов запрещенного вещества. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского Линейного Управления МВД России на транспорте.

- На момент совершения преступления мужчина находился на административном надзоре после освобождения из мест лишения свободы, где дважды отбывал наказание по ранее состоявшимся приговорам суда за совершенные им преступления (в сфере незаконного оборота наркотиков и особо тяжкого преступления против личности). В связи с этим суд усмотрел в действиях подсудимого опасный рецидив, - отметили в ведомствах.

Так, наркоману-рецидивисту суд назначил 3,5 года исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее стало известно, что полиция Иркутской области задержала рецидивистку-мать и ее дочь по подозрению в распространении тяжелых наркотиков. 53-летняя жительница Зимы уже попадалась правоохранительным органам на нарушении закона. Мать получила подписку о невыезде, а ее дочь оказалась под арестом.

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