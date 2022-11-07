Молчановка в Иркутске закроется до 11 ноября из-за ремонтных работ

Некоторые мероприятия перенесли на другие даты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе библиотеки имени Молчанова-Сибирского в Иркутске предупредили посетителей о том, что на три дня учреждение закроется. С 9 по 11 ноября зайти в библиотеку будет невозможно, причиной стал ремонт. Мероприятия пришлось перенести.

- Надеемся, что это время пролетит незаметно, и уже в субботу мы увидим вас снова в Молчановке! - сказано в сообщении организации.

Библиотека имени Молчанова-Сибирского - это центральное учреждение областного центра, а ней же находится областная Книжная палата. Молчановка это и областной депозитарий, научный центр в сфере библиотечного дела в Приангарье, а также координатор централизованной библиотечной системы региона.

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