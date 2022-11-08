Коронавирус подтвердился у 53 жителей Иркутской области за последние 24 часа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По состоянию на 8 ноября в Иркутской области официально подтверждено 350 933 случая заражения COVID-19. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 53 жителей региона. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.
- За все время зарегистрировано 8807 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции, еще 868 (+2) пациентов скончались от сопутствующих заболеваний.
При этом с начала пандемии с коварной болезнью успешно справились 345 650 человек.
Напоминаем, самой эффективной мерой профилактики инфекции является вакцинация.
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